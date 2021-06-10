В Рослесхозе прокомментировали ситуацию с лесными пожарами

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Рослесхоза (КЧС) поручила департаментам лесного хозяйства по федеральным округам усилить контроль за проведением в регионах профилактической работы с населением, патрулированием лесного фонда и прилегающих территорий, своевременностью и достаточностью принимаемых мер по тушению лесных пожаров.

Об этом сообщается на сайте Рослесхоза.

Отмечается, что «необходимость таких поручений вызвана вероятностью значительного осложнения лесопожарной ситуации в связи с ростом рекреационной нагрузки на природные территории в предстоящие три выходных и праздничных дня с 12 по 14 июня».

В ведомстве рассказали, что «в предстоящие пять дней — с 10 по 14 июня, условия погоды будут максимально содействовать возникновению и распространению лесных пожаров на территории Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного округов, включая центральную часть Якутии, юг Хабаровского края, восток Красноярского края, всю территорию Омской, Тюменской, Курганской, Свердловской, Оренбургской, Кировской, Архангельской, Вологодской, Мурманской областей, республик Карелия и Коми».

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство России выделит 25 регионам более 2,5 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами.