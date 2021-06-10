Девятилетнего жителя Тюменской области наградят за помощь в тушении пожара

Девятилетнего Артёма Сохраннова, жителя села Исетского, наградят за помощь в тушении пожара, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Об этом сообщает URA.RU.

ЧП произошло 7 июня. Так, в частном секторе недалеко от жилых домов горел тополиный пух.

Сохраннов, катаясь на велосипеде, увидел клубы дыма и людей, которые просили помочь им в тушении огня.

Ликвидировать пожар удалось в том числе благодаря участию мальчика, который взял лопату и стал забрасывать пламя песком.

Ранее progorod43 сообщал, что шестиклассника Сергея Чучалова из деревни Сырда Кировской области наградили за участие в тушении пожара.