Шестиклассника из Кировской области наградили за участие в тушении пожара

Шестиклассника Сергея Чучалова из деревни Сырда Кировской области наградили за участие в тушении пожара.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.

31 декабря 2020 года мальчик вышел на улицу за дровами и увидел, что из окон соседней квартиры идёт дым. Чучалов знал, что в это время соседки не бывает дома, а за квартирой приглядывает его мать. Он побежал в квартиру, увидел, что она горит, и вызвал пожарных. Мальчик сам начал тушить огонь.

Как отметили спасатели, вместе с Сергеем и его матерью проживают ещё шесть несовершеннолетних детей, и кто знает, что могло произойти, если бы не своевременное тушение возгорания.

Мальчик получил почётные грамоты и подарки.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге наградили двух полицейских за спасение трёхлетнего ребёнка при пожаре.