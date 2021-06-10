АТОР попросила оперштаб рассмотреть предложения по открытию турнаправлений
- РИА Новости
«Просим рассмотреть возможность возобновления перевозки в страны, соответствующие эпидемиологическому уровню, установленному Роспотребнадзором, с учётом готовности этих государств принимать вакцинированных российских туристов», — говорится в тексте документа.
Туроператоры подчеркнули, что восстановление международного выездного туризма снизит социальную напряжённость, а владельцы туристического бизнеса расплатятся по долгам и смогут избежать конфликтных ситуаций с потребителями.
«Можно прогнозировать, что количество вакцинированных в России только за счёт граждан, выезжающих или планирующих выезд за рубеж, может увеличиться на 8—10 млн человек», — отмечают авторы письма.
Министр торговли Индонезии Мухаммад Лутфи ранее заявил, что власти государства рассматривают возможность открыть остров Бали для российских туристов в августе.