АТОР попросила оперштаб рассмотреть предложения по открытию турнаправлений

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась в письме к главе оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вице-премьеру России Татьяне Голиковой с предложениями открыть ряд зарубежных туристических направлений.
АТОР попросила оперштаб рассмотреть предложения по открытию турнаправлений
  • РИА Новости

«Просим рассмотреть возможность возобновления перевозки в страны, соответствующие эпидемиологическому уровню, установленному Роспотребнадзором, с учётом готовности этих государств принимать вакцинированных российских туристов», — говорится в тексте документа.

Туроператоры подчеркнули, что восстановление международного выездного туризма снизит социальную напряжённость, а владельцы туристического бизнеса расплатятся по долгам и смогут избежать конфликтных ситуаций с потребителями.

«Можно прогнозировать, что количество вакцинированных в России только за счёт граждан, выезжающих или планирующих выезд за рубеж, может увеличиться на 8—10 млн человек», — отмечают авторы письма.

Министр торговли Индонезии Мухаммад Лутфи ранее заявил, что власти государства рассматривают возможность открыть остров Бали для российских туристов в августе.

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