Захарова призвала россиян за рубежом следовать связанным с COVID-19 рекомендациям

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала российских туристов, находящихся за рубежом или планирующих поездку в другую страну, следовать рекомендациям, связанным с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Вновь обращаемся к российским гражданам, которые рассматривают возможность выезда за рубеж, проведения летнего отпуска за рубежом. Мы обращаем ваше внимание на актуальность размещённых на информационных ресурсах министерства рекомендаций при планировании поездок», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, соответствующие рекомендации сохраняют свою актуальность, особенно на фоне нынешней мировой ситуации с коронавирусом.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.