Захарова призвала россиян за рубежом следовать связанным с COVID-19 рекомендациям
- Reuters
«Вновь обращаемся к российским гражданам, которые рассматривают возможность выезда за рубеж, проведения летнего отпуска за рубежом. Мы обращаем ваше внимание на актуальность размещённых на информационных ресурсах министерства рекомендаций при планировании поездок», — цитирует её РИА Новости.
По её словам, соответствующие рекомендации сохраняют свою актуальность, особенно на фоне нынешней мировой ситуации с коронавирусом.
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.