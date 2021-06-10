Захарова призвала россиян за рубежом следовать связанным с COVID-19 рекомендациям

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала российских туристов, находящихся за рубежом или планирующих поездку в другую страну, следовать рекомендациям, связанным с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Захарова призвала россиян за рубежом следовать связанным с COVID-19 рекомендациям
  • Reuters

«Вновь обращаемся к российским гражданам, которые рассматривают возможность выезда за рубеж, проведения летнего отпуска за рубежом. Мы обращаем ваше внимание на актуальность размещённых на информационных ресурсах министерства рекомендаций при планировании поездок», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, соответствующие рекомендации сохраняют свою актуальность, особенно на фоне нынешней мировой ситуации с коронавирусом.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.

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