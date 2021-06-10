В Севастополе проходит межфлотский конкурс «Морской бриз»

Новый межфлотский конкурс «Морской бриз» с участием экипажей кораблей флота и курсантов военно-морских учебных заведений впервые стартовал в Севастополе.

Мероприятие будет проходить в акватории Севастопольской бухты в течение трёх дней, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«Состязания пройдут среди семи команд, сформированных из экипажей флагмана флота гвардейского крейсера «Москва», фрегата «Адмирал Григорович», малых ракетных и больших десантных кораблей, курсантов Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова, а также из экспериментального женского экипажа патрульного катера, успешно апробированного в прошлом году», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ФАН, в апреле артиллеристы Западного военного округа провели ночную тренировку в рамках подготовки к АрМИ-2021.