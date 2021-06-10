В Тюменской области более 140 многодетных семей получили земельные участки

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В Тюменской области продолжается работа по выдаче бесплатных земельных участков семьям с тремя и более детьми. Так, с начала 2021 года 142 семьи получили участки, ещё 60 выбрали соответствующую выплату.
В Тюменской области более 140 многодетных семей получили земельные участки
  • РИА Новости

Об этом сообщает nashgorod.ru.

«За пять месяцев этого года лидерами стали Тобольск, Исетский и Казанский районы. Со старта действия закона об обеспечении многодетных семей бесплатными земельными участками, то есть с 2011 года, участки получили 9187 семей», — уточнили в региональном правительстве.

К настоящему времени 71,8% многодетных семей, которые приняты на учёт, получили участки.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее напомнили о мерах поддержки семей с детьми.

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