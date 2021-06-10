В Тюменской области более 140 многодетных семей получили земельные участки
- РИА Новости
Об этом сообщает nashgorod.ru.
«За пять месяцев этого года лидерами стали Тобольск, Исетский и Казанский районы. Со старта действия закона об обеспечении многодетных семей бесплатными земельными участками, то есть с 2011 года, участки получили 9187 семей», — уточнили в региональном правительстве.
К настоящему времени 71,8% многодетных семей, которые приняты на учёт, получили участки.
Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее напомнили о мерах поддержки семей с детьми.