В Тюменской области более 140 многодетных семей получили земельные участки

В Тюменской области продолжается работа по выдаче бесплатных земельных участков семьям с тремя и более детьми. Так, с начала 2021 года 142 семьи получили участки, ещё 60 выбрали соответствующую выплату.

Об этом сообщает nashgorod.ru.

«За пять месяцев этого года лидерами стали Тобольск, Исетский и Казанский районы. Со старта действия закона об обеспечении многодетных семей бесплатными земельными участками, то есть с 2011 года, участки получили 9187 семей», — уточнили в региональном правительстве.

К настоящему времени 71,8% многодетных семей, которые приняты на учёт, получили участки.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее напомнили о мерах поддержки семей с детьми.