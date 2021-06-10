Морспасслужба провела 67 поисково-спасательных операций в 2020 году

Исполняющий обязанности руководителя Морспасслужбы Виктор Чернов рассказал, что в 2020 году специалисты учреждения провели 67 поисково-спасательных операций.

«По данным Главного морского спасательно-координационного центра, в 2020 году проведено 67 поисково-спасательных операций, 154 медицинских эвакуации с борта судов в море, 106 аварийно-спасательных работ, спасено в море 166 человек», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, также проводятся десятки ежегодных учений по спасению на море, в том числе с партнёрами из Норвегии, Финляндии, США, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и других морских бассейнов.

«Одно из самых убедительных доказательств профессионализма наших специалистов — быстрые слаженные действия спасателей при ликвидации крупнейшей аварии в Заполярье, произошедшей в мае 2020 года. Отряд морских спасателей Северного и Балтийского филиалов Морспасслужбы с необходимым оборудованием первым прибыл на место аварии на ТЭЦ-3 под Норильском», — отметил Чернов.

Он добавил, что своевременное прибытие и профессионализм спасателей позволили предотвратить гораздо более тяжёлые последствия для экосистемы региона.

Ранее альпинист, руководитель центра подготовки спасателей Денис Киселёв в беседе с Inforeactor рассказал о качествах, которые нужны в его профессии.