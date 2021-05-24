Альпинист-спасатель рассказал о качествах, которые нужны в его профессии

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Альпинист, руководитель центра подготовки спасателей Денис Киселёв рассказал о качествах, которые нужны в его профессии.
Альпинист-спасатель рассказал о качествах, которые нужны в его профессии
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«Я думаю, что спасателем может работать обычный человек, но должна быть психологическая предрасположенность. Нормальный, морально устойчивый человек может работать, но не любой», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, плохим качеством для спасателей является любовь к риску. Как считает эксперт, для такой работы важны сострадание и отзывчивость.

Киселёв также обратил внимание на то, что граждане не всегда умеют оказать первую помощь.

«Даже сейчас огромная часть населения не понимает, что делать, если кому-то в метро станет плохо. Не понимают даже на предмет того, как вызвать спасателей, скорую. Люди проходят мимо и не готовы ничего сделать», — добавил он.

Ранее семейный врач-терапевт Алексей Добровольский в беседе с Nation News рассказал, как избежать переохлаждения.

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