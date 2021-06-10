Опрос: учителя выступили за обучение школьников цифровой грамотности

Большинство учителей и родителей выступили за обучение школьников основам цифровой грамотности, следует из результатов опроса онлайн-школы SkySmart.

Об этом сообщает газета «Известия».

Так, в поддержку включения курса цифровой грамотности в программу высказались 87% родителей и 75% учителей.

Со своей стороны, 79% учащихся заявили, что хотели бы развивать свою цифровую грамотность, а 89% отметили, что такой курс нужен именно в школьной программе.

Как считают респонденты, уроки цифровой грамотности должны сформировать у детей в том числе навыки работы с информацией, знания об информационной безопасности, умение защищать свои персональные данные.

Ранее, как сообщало ФАН, доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева рассказала, как увлечь детей чтением в летние каникулы.