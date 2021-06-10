Психолог рассказала о методах борьбы с летней депрессией

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Психолог Надежда Акимова рассказала о методах борьбы с летней депрессией.
Психолог рассказала о методах борьбы с летней депрессией
  • AFP

«Человеку кажется, что он может много чего сделать — ресурс потенциала, энергии в большом запасе. И даже дела делаются, хотя сна почти нет. Просто усталость стала нормой, она практически не ощущается. Появляется уныние, добавляется разочарование от несоответствия ожиданий и реальности», — объяснила она ситуацию в беседе с ФАН.

По её словам, в такое время ничего не радует, возникает состояние пустоты, и это и является летней депрессией.

Акимова советует вести «дневник радости» и записывать в него, что порадовало вас за день. Она также рекомендует ежедневно ходить пешком, обращать внимание на мелочи, начинать день с улыбки.

«Смените обстановку. Выезжайте на выходные за город на экскурсию. Ходите в кино, театр или на концерт. И обязательно возьмите отпуск. Если самостоятельно справиться с летней депрессией не получается, обратитесь к специалисту», — добавила эксперт.

Ранее врач-сомнолог кандидат медицинских наук София Черкасова в беседе с Nation News дала советы по борьбе с бессонницей.

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