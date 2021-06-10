На Ставрополье выявили 61 случай заболевания коронавирусом за сутки
- Reuters
Об этом сообщает newstracker.ru.
Выписаны после выздоровления 95 человек, пятеро скончались.
«Ежедневно выполняется около пяти тысяч тестирований на COVID-19, за весь период — уже более 1 млн 902 тыс. С заболевшими работают медспециалисты», — прокомментировал ситуацию губернатор края Владимир Владимиров.
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.