На Ставрополье выявили 61 случай заболевания коронавирусом за сутки

Короткая ссылка
В Ставропольском крае за минувшие сутки зарегистрирован 61 новый случай COVID-19.
На Ставрополье выявили 61 случай заболевания коронавирусом за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает newstracker.ru.

Выписаны после выздоровления 95 человек, пятеро скончались.

«Ежедневно выполняется около пяти тысяч тестирований на COVID-19, за весь период — уже более 1 млн 902 тыс. С заболевшими работают медспециалисты», — прокомментировал ситуацию губернатор края Владимир Владимиров.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить