Мотострелковые подразделения ЗВО провели учения в Ленобласти

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Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) приняли участие в тренировочном отражении атаки. К учениям привлекли Севастопольскую мотострелковую бригаду, мероприятия состоялись в Ленинградской области.
Мотострелковые подразделения ЗВО провели учения в Ленобласти
  • ©structure.mil.ru

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

Так, в учениях участвовали около 50 военных. Согласно сюжету, подразделение условного противника планировало напасть на парк боевых машин и контрольно-пропускной пункт.

Мотострелки во время манёвров использовали средства имитации и холостые боеприпасы. Также в рамках мероприятий военнослужащие отработали приёмы рукопашного боя.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что экипажи самолётов авиационного полка морской авиации и ПВО Черноморского флота отработали нанесение ракетных и бомбовых ударов во время тренировочных полётов.

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