Мотострелковые подразделения ЗВО провели учения в Ленобласти
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
Так, в учениях участвовали около 50 военных. Согласно сюжету, подразделение условного противника планировало напасть на парк боевых машин и контрольно-пропускной пункт.
Мотострелки во время манёвров использовали средства имитации и холостые боеприпасы. Также в рамках мероприятий военнослужащие отработали приёмы рукопашного боя.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что экипажи самолётов авиационного полка морской авиации и ПВО Черноморского флота отработали нанесение ракетных и бомбовых ударов во время тренировочных полётов.