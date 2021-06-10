Кабмин выделит около 7 млрд рублей шести регионам России на развитие дорог

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Правительство России направит около 7 млрд рублей на завершение строительства дорог в нескольких регионах страны.
Кабмин выделит около 7 млрд рублей шести регионам России на развитие дорог
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.

«Направим дополнительно почти 7 млрд рублей на завершение и ускорение работ по строительству мостовых переходов и участков автомобильных трасс, на развитие региональных автодорог», — сказал он.

По словам Мишустина, средства будут направлены шести регионам.

«Рассчитываем, что все трансферты позволят как можно быстрее завершить строительство», — добавил российский премьер.

В конце мая стало известно о выделении более 26 млрд рублей на ремонт дорожной инфраструктуры Башкирии, 7,3 млрд из которых — из федерального бюджета. В Крым, как сообщал «Крыминформ», на ремонт дорог планировалось направить около 16 млрд рублей.

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