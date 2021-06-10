Кабмин выделит около 7 млрд рублей шести регионам России на развитие дорог
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.
«Направим дополнительно почти 7 млрд рублей на завершение и ускорение работ по строительству мостовых переходов и участков автомобильных трасс, на развитие региональных автодорог», — сказал он.
По словам Мишустина, средства будут направлены шести регионам.
«Рассчитываем, что все трансферты позволят как можно быстрее завершить строительство», — добавил российский премьер.
В конце мая стало известно о выделении более 26 млрд рублей на ремонт дорожной инфраструктуры Башкирии, 7,3 млрд из которых — из федерального бюджета. В Крым, как сообщал «Крыминформ», на ремонт дорог планировалось направить около 16 млрд рублей.