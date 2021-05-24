На ремонт дорожной инфраструктуры Башкирии выделят более 26 млрд рублей

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В 2021 году на ремонт и реконструкцию дорог в Башкирии выделят 26,6 млрд рублей, из них 7,3 млрд — из федерального бюджета. Как сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, республика находится на втором месте в России по протяжённости дорог.
На ремонт дорожной инфраструктуры Башкирии выделят более 26 млрд рублей
  • Pixabay

Об этом сообщает mkset.ru.

По словам главы Башкирии, в этом сезоне будет построено и отреставрировано 28 тыс. км дорог, отремонтировано 34 моста и 215 км дорог — подъездов к населённым пунктам.

В частности, завершится реконструкция трассы Иглино — Кальтовка протяжённостью 7,5 км.

Помимо этого, будет отремонтировано несколько межмуниципальных дорог, оборудованы пешеходные дорожки, установлено более 200 светофоров и 20 тыс. дорожных знаков.

Как ранее сообщала НСН, на Рублёво-Архангельской линии Московского метрополитена начали проходку тоннелей.

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