Правительство выделит ещё 4,5 млрд рублей на детский туристический кешбэк

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Кабмин России дополнительно выделит средства на детский туристический кешбэк.
Правительство выделит ещё 4,5 млрд рублей на детский туристический кешбэк
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.

«В мае мы уже направили на такие цели 5 млрд рублей, а сегодня выделим дополнительно 4,5 млрд. Это позволит выплатить компенсацию родителям, которые приобрели путёвки для ребят до официального старта программы возмещения части стоимости детского отдыха», — сказал он.

Программа детского туристического кешбэка в России стартовала 25 мая. Родители смогут вернуть 50% от потраченной на приобретение путёвки для ребёнка суммы, но не более 20 тыс. рублей.

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