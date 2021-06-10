Синоптик предупредил о жаре в Москве во второй половине июня

Короткая ссылка
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что во второй половине июня в Москве ожидается до +30 °С.

«Вторая половина июня: в Центральной России, в столичном регионе к нам придёт более сухой и более прогретый воздух, будет больше солнечных дней, меньше дождей. И в таких условиях температура существенно превысит климатическую норму», — приводит РИА Новости слова Тишковца.

Он отметил, что рассчитывает, что днём температура будет достигать +25...+30 °С.

Ранее сообщалось, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозирует аномальное тепло в ряде российских регионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить