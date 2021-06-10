Синоптик предупредил о жаре в Москве во второй половине июня

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что во второй половине июня в Москве ожидается до +30 °С.

«Вторая половина июня: в Центральной России, в столичном регионе к нам придёт более сухой и более прогретый воздух, будет больше солнечных дней, меньше дождей. И в таких условиях температура существенно превысит климатическую норму», — приводит РИА Новости слова Тишковца.

Он отметил, что рассчитывает, что днём температура будет достигать +25...+30 °С.

Ранее сообщалось, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозирует аномальное тепло в ряде российских регионов.