Росздравнадзор оценил число побочных реакций после вакцины от COVID-19

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В России не отмечается большого числа побочных реакций после вакцинации российскими препаратами от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
Росздравнадзор оценил число побочных реакций после вакцины от COVID-19
  • РИА Новости

«На сегодняшний день мы не регистрируем значительного количества побочных нежелательных реакций от применения вакцины. Конечно же, это свидетельствует о том, что вакцины наши, которые сегодня зарегистрированы в России, безопасны и могут рекомендоваться для прививки наших пациентов», — цитирует её на конференции «Фарммедобращение-2021» ТАСС.

По словам главы Росздравнадзора, ведётся постоянный мониторинг безопасности иммунопрофилактики от COVID-19.

«В случае необходимости запрашивается дополнительная информация, анализируются акты расследования случаев побочных проявлений после иммунизации, анализируется сводная информация дневников пациентов в Единой государственной информационной системе», — подчеркнула она.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что повышение температуры на несколько часов — всего одно побочное явление вакцины «Спутник V».

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