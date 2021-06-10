Прокуратура и СК начали проверку после ДТП с шестью погибшими на Урале

Прокуратура и Следственный комитет начали проверку после наезда автобуса на пешеходов в Свердловской области, где в результате ДТП погибли шесть человек и ещё пять пострадали.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий будет выяснять, проходил ли автобус предрейсовый осмотр перед выездом на линию, а водитель — медицинский осмотр. Кроме того, будет выясняться, как давно автобус эксплуатируется транспортным предприятием, проходил ли все положенные ремонтные работы», — сообщила прокуратура.

Также обстоятельства ДТП устанавливают следователи СК. По данным ведомства, у автобуса возникла неисправность, из-за чего водитель потерял управление и наехал на находившихся на остановке людей, пишет РИА Новости.

Как сообщили агентству в ГИБДД, два человека из числа пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее стало известно, что шесть человек погибли из-за наезда автобуса на остановку в Свердловской области.

Погибшие были сотрудниками предприятия «Электрохимприбор» (входит в «Росатом»).