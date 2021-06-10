Рябков оценил политику США в отношении России

Соединённые Штаты должны прекратить враждебную политику и вмешательство во внутренние дела, чтобы Россия исключила их из списка недружественных стран, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«США должны прекратить проводить недружественную политику», — передаёт РИА Новости слова Рябкова. По его мнению, Соединённые Штаты должны отказаться от враждебной политики, включающей наступление на российские внешнеполитические и экономические интересы. Замглавы МИД добавил, что оснований для пересмотра списка стран, совершающих недружественные действия в отношении России, на данный момент нет. Ранее Рябков прокомментировал заявления США по «Северному потоку — 2».