Рябков оценил политику США в отношении России

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Соединённые Штаты должны прекратить враждебную политику и вмешательство во внутренние дела, чтобы Россия исключила их из списка недружественных стран, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«США должны прекратить проводить недружественную политику», — передаёт РИА Новости слова Рябкова.

По его мнению, Соединённые Штаты должны отказаться от враждебной политики, включающей наступление на российские внешнеполитические и экономические интересы.

Замглавы МИД добавил, что оснований для пересмотра списка стран, совершающих недружественные действия в отношении России, на данный момент нет.

Ранее Рябков прокомментировал заявления США по «Северному потоку — 2».

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