Рябков оценил политику США в отношении России
«США должны прекратить проводить недружественную политику», — передаёт РИА Новости слова Рябкова.
По его мнению, Соединённые Штаты должны отказаться от враждебной политики, включающей наступление на российские внешнеполитические и экономические интересы.
Замглавы МИД добавил, что оснований для пересмотра списка стран, совершающих недружественные действия в отношении России, на данный момент нет.
Ранее Рябков прокомментировал заявления США по «Северному потоку — 2».