Рябков прокомментировал заявления США по «Северному потоку — 2»

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что заявления США о возмещении Киеву возможных транзитных потерь из-за «Северного потока — 2» не повлияют на позицию Москвы по данному вопросу.

«Проект будет реализован и станет элементом современной архитектуры безопасности Евразии», — цитирует РИА Новости заявление Рябкова.

Он добавил, что удивлён тому, «насколько американские коллеги уже выпали из стандартного контекста ведения дел с партнёрами и ... оппонентами на международной арене».

«Северный поток — 2» будет построен!» — резюмировал Рябков.

Ранее в России заявили, что готовы к новым проблемам с «Северным потоком — 2».