Рябков прокомментировал заявления США по «Северному потоку — 2»
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«Проект будет реализован и станет элементом современной архитектуры безопасности Евразии», — цитирует РИА Новости заявление Рябкова.
Он добавил, что удивлён тому, «насколько американские коллеги уже выпали из стандартного контекста ведения дел с партнёрами и ... оппонентами на международной арене».
«Северный поток — 2» будет построен!» — резюмировал Рябков.
Ранее в России заявили, что готовы к новым проблемам с «Северным потоком — 2».