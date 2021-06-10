Суд рассмотрит иск прокуратуры Москвы о признании ФБК экстремистским
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что заседание состоится в закрытом режиме по причине наличия в деле секретных данных.
Ранее стало известно, что суд признал ФБК и «Штабы Навального» экстремистскими организациями.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.
** Фонд защиты прав граждан включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020.