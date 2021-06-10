Суд рассмотрит иск прокуратуры Москвы о признании ФБК экстремистским

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Мосгорсуд проведёт первое заседание по существу иска столичной прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией* и Фонда защиты прав граждан**, а также общественного движения «Штабы Навального» экстремистскими организациями.
Суд рассмотрит иск прокуратуры Москвы о признании ФБК экстремистским
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что заседание состоится в закрытом режиме по причине наличия в деле секретных данных.

Ранее стало известно, что суд признал ФБК и «Штабы Навального» экстремистскими организациями.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

** Фонд защиты прав граждан включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020.

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