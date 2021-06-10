Суд рассмотрит иск прокуратуры Москвы о признании ФБК экстремистским

Мосгорсуд проведёт первое заседание по существу иска столичной прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией* и Фонда защиты прав граждан**, а также общественного движения «Штабы Навального» экстремистскими организациями.

РИА Новости

Об этом информирует ТАСС. Отмечается, что заседание состоится в закрытом режиме по причине наличия в деле секретных данных. Ранее стало известно, что суд признал ФБК и «Штабы Навального» экстремистскими организациями. * Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. ** Фонд защиты прав граждан включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020.