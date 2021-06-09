Врач напомнила об опасности долгого пребывания под открытым солнцем

Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева напомнила об опасности долгого пребывания под открытым солнцем.

«Долго пребывать под открытым солнцем вредно для любого человека. Есть такое понятие, как «ожоговый порог». То есть нужно определить свой фототип кожи по специальной таблице, их не так много», — заявила она в беседе со «Взглядом».

По её словам, жители средней полосы России, как правило, имеют второй или третий фототип.

Как считает Скорогудаева, пребывать на солнце лучше утром и вечером, а когда оно подходит к зениту, то лучи вертикально идут к поверхности, и их воздействие более активное.

«Собственно говоря, вредно не само солнце, а его передозировка. Передозировка — это как раз понятие «ожогового порога», когда слишком активен ультрафиолет B-спектра, идёт активное его поглощение кожей, что может привести к ожогу», — уточнила она.

Она добавила, что такое резкое воздействие может вызвать и иммунодефицит кожи, поэтому иногда люди, приезжая с курортов, заболевают.

Ранее врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев в беседе с URA.RU напомнил о вреде слишком частого пребывания на солнце.