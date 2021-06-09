Врач напомнила об опасности долгого пребывания под открытым солнцем

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Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева напомнила об опасности долгого пребывания под открытым солнцем.
Врач напомнила об опасности долгого пребывания под открытым солнцем
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«Долго пребывать под открытым солнцем вредно для любого человека. Есть такое понятие, как «ожоговый порог». То есть нужно определить свой фототип кожи по специальной таблице, их не так много», — заявила она в беседе со «Взглядом».

По её словам, жители средней полосы России, как правило, имеют второй или третий фототип.

Как считает Скорогудаева, пребывать на солнце лучше утром и вечером, а когда оно подходит к зениту, то лучи вертикально идут к поверхности, и их воздействие более активное.

«Собственно говоря, вредно не само солнце, а его передозировка. Передозировка — это как раз понятие «ожогового порога», когда слишком активен ультрафиолет B-спектра, идёт активное его поглощение кожей, что может привести к ожогу», — уточнила она.

Она добавила, что такое резкое воздействие может вызвать и иммунодефицит кожи, поэтому иногда люди, приезжая с курортов, заболевают.

Ранее врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев в беседе с URA.RU напомнил о вреде слишком частого пребывания на солнце.

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