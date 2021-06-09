Врач напомнила об опасности долгого пребывания под открытым солнцем
- globallookpress.com
«Долго пребывать под открытым солнцем вредно для любого человека. Есть такое понятие, как «ожоговый порог». То есть нужно определить свой фототип кожи по специальной таблице, их не так много», — заявила она в беседе со «Взглядом».
По её словам, жители средней полосы России, как правило, имеют второй или третий фототип.
Как считает Скорогудаева, пребывать на солнце лучше утром и вечером, а когда оно подходит к зениту, то лучи вертикально идут к поверхности, и их воздействие более активное.
«Собственно говоря, вредно не само солнце, а его передозировка. Передозировка — это как раз понятие «ожогового порога», когда слишком активен ультрафиолет B-спектра, идёт активное его поглощение кожей, что может привести к ожогу», — уточнила она.
Она добавила, что такое резкое воздействие может вызвать и иммунодефицит кожи, поэтому иногда люди, приезжая с курортов, заболевают.
Ранее врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев в беседе с URA.RU напомнил о вреде слишком частого пребывания на солнце.