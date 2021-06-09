Метро Петербурга будет работать всю ночь во время проведения «Алых парусов»
- РИА Новости
Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу Комитета по транспорту.
В ночь на 26 июня поезда на всех линиях будут ездить с интервалами от четырёх до семи минут.
Также будут работать ночные автобусные маршруты — с 00:00 до 06:00, передаёт ФБА «Экономика сегодня».
Ранее сообщалось, что праздник выпускников «Алые паруса — 2020» одержал победу в четырёх номинациях 11-й международной премии в области событийной индустрии Global Eventex Awards.