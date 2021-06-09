Метро Петербурга будет работать всю ночь во время проведения «Алых парусов»

Петербургский метрополитен будет работать всю ночь во время проведения праздника «Алые паруса».

Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу Комитета по транспорту.

В ночь на 26 июня поезда на всех линиях будут ездить с интервалами от четырёх до семи минут.

Также будут работать ночные автобусные маршруты — с 00:00 до 06:00, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Ранее сообщалось, что праздник выпускников «Алые паруса — 2020» одержал победу в четырёх номинациях 11-й международной премии в области событийной индустрии Global Eventex Awards.