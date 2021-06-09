Метро Петербурга будет работать всю ночь во время проведения «Алых парусов»

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Петербургский метрополитен будет работать всю ночь во время проведения праздника «Алые паруса».
Метро Петербурга будет работать всю ночь во время проведения «Алых парусов»
  • РИА Новости

Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу Комитета по транспорту.

В ночь на 26 июня поезда на всех линиях будут ездить с интервалами от четырёх до семи минут.

Также будут работать ночные автобусные маршруты — с 00:00 до 06:00, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Ранее сообщалось, что праздник выпускников «Алые паруса — 2020» одержал победу в четырёх номинациях 11-й международной премии в области событийной индустрии Global Eventex Awards.

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