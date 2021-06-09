В Перми вынесли приговор по делу об истязании ребёнка

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В Перми вынесли приговор 34-летней женщине, обвиняемой в истязании дочери.
В Перми вынесли приговор по делу об истязании ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу краевого СУ СК России.

Установлено, что девятилетней девочке с июня по октябрь 2020 года наносили побои, причиняя физическую боль и психические страдания. Во время расследования ребёнка забрали у матери и передали в соцучреждение.

Суд приговорил женщину к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Ранее RIA56 сообщал, что в Оренбургской области завели дело по факту жестокого обращения с детьми.

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