В Оренбургской области завели дело по факту жестокого обращения с детьми

В Гайском городском округе завели уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, заявили в оренбургском УМВД России.

Об этом сообщает RIA56.

Установлено, что 31-летняя женщина не занималась образованием своих детей семи и шести лет, не создала для них надлежащих условий проживания, причиняла им физическую и нравственную боль.

Дело возбудили по факту нарушения статьи Семейного кодекса о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Благовещенске завели уголовное дело в отношении отца, подозреваемого в истязании детей.