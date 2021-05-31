В Оренбургской области завели дело по факту жестокого обращения с детьми

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В Гайском городском округе завели уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, заявили в оренбургском УМВД России.
В Оренбургской области завели дело по факту жестокого обращения с детьми
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом сообщает RIA56.

Установлено, что 31-летняя женщина не занималась образованием своих детей семи и шести лет, не создала для них надлежащих условий проживания, причиняла им физическую и нравственную боль.

Дело возбудили по факту нарушения статьи Семейного кодекса о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Благовещенске завели уголовное дело в отношении отца, подозреваемого в истязании детей.

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