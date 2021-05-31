В Оренбургской области завели дело по факту жестокого обращения с детьми
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Об этом сообщает RIA56.
Установлено, что 31-летняя женщина не занималась образованием своих детей семи и шести лет, не создала для них надлежащих условий проживания, причиняла им физическую и нравственную боль.
Дело возбудили по факту нарушения статьи Семейного кодекса о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Ранее портал Nation News сообщал, что в Благовещенске завели уголовное дело в отношении отца, подозреваемого в истязании детей.