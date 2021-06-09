Бастрыкин поставил на личный контроль проверку в отношении тюменки, потратившей деньги опекаемых детей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль проверку в отношении жительницы Тюменской области, потратившей деньги опекаемых детей-инвалидов.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным СМИ, женщина оформила опеку на пятерых детей, признанных недееспособными, затем присвоила себе их деньги в размере 4,4 млн рублей и построила на эти средства дом, не выделив подопечным доли в праве собственности.

Бастрыкин затребовал доклады о ходе доследственных проверок, поставив их ход на контроль в центральном аппарате СК.

«В рамках проверок будут проверены все изложенные в эфирах доводы», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе прокуратуры Тюменской области, со своей стороны, уточнили, что женщина не имела права распоряжаться средствами опекаемых детей. Там также сообщили, что 7 июня её отстранили от исполнения обязанностей опекуна в отношении четырёх подопечных, в мае — в отношении ещё одного.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что краснодарская прокуратура добилась выдачи квартир 16 детям-сиротам в Кущёвском районе.