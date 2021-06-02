Прокуратура добилась выдачи квартир 16 детям-сиротам в Кущёвском районе

В Кущёвском районе 16 детей-сирот получили жильё по итогам расследования прокуратуры. Главе администрации района и главному судебному приставу края вынесли представления.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Главу района привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.15 КоАП России («неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера») и назначили штраф в сумме 160 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, всем 16 детям-сиротам в итоге предоставили жильё.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о поддержке детей-сирот в 2021 году.