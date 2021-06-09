В Перу заинтересованы в российской вакцине от COVID-19 для животных

Перуанская компания Agrovetmarket Animal Health заинтересована в приобретении российской вакцины от COVID-19 для животных.

«На видеоконференции организация из Перу выразила заинтересованность в закупке разработанной ФГБУ «ВНИИЗЖ», первой в мире зарегистрированной вакцины против новой коронавирусной инфекции для животных», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Интерес к вакцине был упомянут во время переговоров помощника руководителя Россельхознадзора Артёма Даушева с чрезвычайным и полномочным послом Перу в России Хуаном дель Кампо.

26 мая советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что в ряде российских регионов началась вакцинация домашних животных от COVID-19.