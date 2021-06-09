В 200 школах Подмосковья появятся предпринимательские классы

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В школах Московской области появятся предпринимательские классы.
В 200 школах Подмосковья появятся предпринимательские классы
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минобразования.

«С нового учебного года в 300 школах Подмосковья ребята во внеурочное время начнут изучать предпринимательство, из них в 200 школах планируется открыть профильные предпринимательские классы», — заявила зампред регионального правительства Ирина Каклюгина.

Учащимся расскажут об основах предпринимательской деятельности. Школьники будут разрабатывать собственные проекты и план их реализации.

«В почти 500 классах социально-экономического профиля уже были реализованы курсы по основам финансовой и предпринимательской грамотности. У ребят новые знания нашли большой отклик», — отметила Каклюгина.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о качествах, необходимых для открытия бизнеса.

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