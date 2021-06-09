Эксперт рассказала о влиянии пандемии на требования работодателей при найме сотрудников

Ректор Университета 20.35 Нина Яныкина рассказала о влиянии пандемии на требования работодателей при найме сотрудников.

«С одной стороны, требования стали более жёсткими. А с другой — они оставляют каждому человеку большую зону для развития. От сотрудников требуется всё больше и больше владеть электронными средствами коммуникации», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, свободное владение компьютером — само собой разумеющееся требование, к которому добавились разные приложения, новые форматы коммуникации, способность быть всё время на связи и эффективно общаться с командой.

«Новый важный навык — управление собственным временем. Думаю, многие пережили этот стресс в период самоизоляции, когда каждый день у тебя постоянные «зумы», ты не оставляешь себе времени для отдыха. Это очень сильно истощает», — отметила Яныкина.

Как добавила эксперт, необходимо учиться управлять своим состоянием в быстром потоке информации.

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