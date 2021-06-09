Эксперт рассказала о влиянии пандемии на требования работодателей при найме сотрудников

Короткая ссылка
Ректор Университета 20.35 Нина Яныкина рассказала о влиянии пандемии на требования работодателей при найме сотрудников.
Эксперт рассказала о влиянии пандемии на требования работодателей при найме сотрудников
  • Pixabay

«С одной стороны, требования стали более жёсткими. А с другой — они оставляют каждому человеку большую зону для развития. От сотрудников требуется всё больше и больше владеть электронными средствами коммуникации», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, свободное владение компьютером — само собой разумеющееся требование, к которому добавились разные приложения, новые форматы коммуникации, способность быть всё время на связи и эффективно общаться с командой.

«Новый важный навык — управление собственным временем. Думаю, многие пережили этот стресс в период самоизоляции, когда каждый день у тебя постоянные «зумы», ты не оставляешь себе времени для отдыха. Это очень сильно истощает», — отметила Яныкина.

Как добавила эксперт, необходимо учиться управлять своим состоянием в быстром потоке информации.

Ранее адвокат Геннадий Нефедовский в беседе с Nation News дал рекомендации по оформлению трудовых отношений в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить