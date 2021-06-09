В Калининградской области состоялись учения танкистов армейского корпуса Балтфлота
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Об этом сообщает ОТР.
Экипажи танков Т-72Б3 поразили мишени, имитировавшие бронетехнику и живую силу условного противника, с расстояния от 700 м до 2 км.
Стрельбы велись и в тёмное время суток с использованием приборов ночного видения.
К занятиям были привлечены 150 военнослужащих.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что экипажи самолётов авиационного полка морской авиации и ПВО Черноморского флота отработали нанесение ракетных и бомбовых ударов во время тренировочных полётов.