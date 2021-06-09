В Калининградской области состоялись учения танкистов армейского корпуса Балтфлота

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В Калининградской области состоялись военные учения танкистов армейского корпуса Балтийского флота.
В Калининградской области состоялись учения танкистов армейского корпуса Балтфлота
  • © Максим Блинов / РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

Экипажи танков Т-72Б3 поразили мишени, имитировавшие бронетехнику и живую силу условного противника, с расстояния от 700 м до 2 км.

Стрельбы велись и в тёмное время суток с использованием приборов ночного видения.

К занятиям были привлечены 150 военнослужащих.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что экипажи самолётов авиационного полка морской авиации и ПВО Черноморского флота отработали нанесение ракетных и бомбовых ударов во время тренировочных полётов.

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