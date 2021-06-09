В Ижевске оценили итоги трёхдневной выездной вакцинации от COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на данные оперштаба.
«Отметим, что Министерство здравоохранения Удмуртии планирует продолжить вакцинацию в передвижных медкомплексах», — говорится в сообщении.
В настоящее время в республике число вакцинированных достигло 126 367 (8,4% от совокупного населения), из них 101 528 завершили цикл вакцинации.
Как ранее сообщало URA.RU, в ХМАО усилят контроль за соблюдением масочного режима.