В Башкирии отметили положительную динамику на рынке ипотечного кредитования

По данным Росреестра Башкирии, в республике отмечается рост контрактов по долевому строительству и ипотечных кредитов.

Об этом сообщает mkset.ru.

Всего за четыре месяца текущего года в Башкирии зарегистрировано 5414 контрактов по долевому строительству. Также возросло число ипотечных кредитов — с 28 673 (данные прошлого года) до 32 460.

Общее количество зарегистрированных прав на жилые помещения составило по итогам I квартала 2021 года 60 292, что на 8% превышает показатель аналогичного периода 2020 года.

Ранее директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по оформлению ипотеки.