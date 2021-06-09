В Башкирии отметили положительную динамику на рынке ипотечного кредитования

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По данным Росреестра Башкирии, в республике отмечается рост контрактов по долевому строительству и ипотечных кредитов.
В Башкирии отметили положительную динамику на рынке ипотечного кредитования
  • РИА Новости

Об этом сообщает mkset.ru.

Всего за четыре месяца текущего года в Башкирии зарегистрировано 5414 контрактов по долевому строительству. Также возросло число ипотечных кредитов — с 28 673 (данные прошлого года) до 32 460.

Общее количество зарегистрированных прав на жилые помещения составило по итогам I квартала 2021 года 60 292, что на 8% превышает показатель аналогичного периода 2020 года.

Ранее директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по оформлению ипотеки.

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