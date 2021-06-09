Заммэра Москвы сообщила об усилении мощностей по диагностике COVID-19
- Reuters
«Поликлиники усиливают свои мощности по диагностике коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня на базе двух поликлиник мы создали дополнительные КТ-центры», — цитирует РИА Новости Ракову.
Заммэра добавила, что «в случае необходимости на базе других поликлиник соответствующие КТ-центры будут развёрнуты».
Число заболевших коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 4124. Общее число зафиксированных в городе случаев COVID-19 достигло 1 209 214.
9 июня Главконтроль Москвы сообщил, что в столице ухудшается эпидемиологическая обстановка, число случаев коронавируса растёт. Меры по противодействию распространению коронавируса будут усилены.