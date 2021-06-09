Заммэра Москвы сообщила об усилении мощностей по диагностике COVID-19

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что «поликлиники усиливают свои мощности по диагностике коронавирусной инфекции».
Заммэра Москвы сообщила об усилении мощностей по диагностике COVID-19
  • Reuters

«Поликлиники усиливают свои мощности по диагностике коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня на базе двух поликлиник мы создали дополнительные КТ-центры», — цитирует РИА Новости Ракову.

Заммэра добавила, что «в случае необходимости на базе других поликлиник соответствующие КТ-центры будут развёрнуты».

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 4124. Общее число зафиксированных в городе случаев COVID-19 достигло 1 209 214.

9 июня Главконтроль Москвы сообщил, что в столице ухудшается эпидемиологическая обстановка, число случаев коронавируса растёт. Меры по противодействию распространению коронавируса будут усилены.

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