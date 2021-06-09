Заммэра Москвы сообщила об усилении мощностей по диагностике COVID-19

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что «поликлиники усиливают свои мощности по диагностике коронавирусной инфекции».

«Поликлиники усиливают свои мощности по диагностике коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня на базе двух поликлиник мы создали дополнительные КТ-центры», — цитирует РИА Новости Ракову.

Заммэра добавила, что «в случае необходимости на базе других поликлиник соответствующие КТ-центры будут развёрнуты».

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 4124. Общее число зафиксированных в городе случаев COVID-19 достигло 1 209 214.

9 июня Главконтроль Москвы сообщил, что в столице ухудшается эпидемиологическая обстановка, число случаев коронавируса растёт. Меры по противодействию распространению коронавируса будут усилены.