В Подмосковье с начала года 769 детей-сирот обрели семью

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В Московской области около 800 детей-сирот обрели семью с начала 2021 года, заявили в региональном Минобразования.
В Подмосковье с начала года 769 детей-сирот обрели семью
  • Pixabay

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

«С начала года органы опеки Московской области устроили в замещающие семьи 769 детей-сирот», — заявила глава ведомства Ирина Каклюгина.

По её словам, приёмные семьи получают материальную и психологическую поддержку.

Всего в регионе более 4000 таких семей, из них 70 появилось в этом году.

В опекунских и приёмных семьях воспитывают более 15,3 тыс. ребят, ещё 7,6 тыс. живут в семьях усыновителей.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее напомнили о мерах поддержки для семей с детьми.

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