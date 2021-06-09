В ряде курганских ТЦ выявили нарушения пожарной безопасности

В ряде торговых центров Кургана выявили нарушения пожарной безопасности. К административной ответственности привлечены два юридических лица и 11 должностных лиц.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на главу регионального ГУ МЧС России Юрия Землянского.

«На сегодняшний день уже было проведено порядка 31 проверки торговых центров. Мы проверили ТРЦ «Пушкинский», «Рио» и в том числе торговые центры, где находится компания «Метрополис». По результатам проверок выявлены нарушения требований пожарной безопасности», — заявил он.

Среди наиболее распространённых нарушений — неисправная пожарная сигнализация, ненадлежащее обслуживание систем противопожарной защиты, загромождение эвакуационных выходов.

«Мы ситуацией по торговым центрам владеем. Сейчас наша работа планомерно направлена на приведение их в пожаробезопасное состояние», — добавил Землянский.

Ранее сообщалось, что более 700 человек эвакуировали из ТЦ в Иркутске после сигнала о пожаре.