Более 700 человек эвакуировали из ТЦ в Иркутске после сигнала о пожаре
«Сегодня днём в торговом центре «Карамель» сработала автоматическая пожарная сигнализация. К месту происшествия были направлены силы пожарно-спасательного гарнизона», — приводит ТАСС сообщение.
В МЧС уточнили, что до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались более 700 посетителей и работников центра.
По факту срабатывания сигнализации сотрудники МЧС проведут проверку.
В результате происшествия пострадавших нет.
В марте в торгово-офисном центре «Скала» в Самаре произошёл пожар.