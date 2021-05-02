Более 700 человек эвакуировали из ТЦ в Иркутске после сигнала о пожаре

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Более 700 человек эвакуировали из торгового центра «Карамель» в Иркутске после срабатывания автоматической пожарной сигнализации. Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС России по региону.

«Сегодня днём в торговом центре «Карамель» сработала автоматическая пожарная сигнализация. К месту происшествия были направлены силы пожарно-спасательного гарнизона», — приводит ТАСС сообщение.

В МЧС уточнили, что до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались более 700 посетителей и работников центра.

По факту срабатывания сигнализации сотрудники МЧС проведут проверку.

В результате происшествия пострадавших нет.

В марте в торгово-офисном центре «Скала» в Самаре произошёл пожар.

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