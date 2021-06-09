В Дагестане рассказали о работе по поддержке многодетных семей

В Дагестане рассказали о мерах поддержки многодетных семей. В 2020 году более 1500 семей получили за рождение двойняшек, троен, а также пятого, десятого и последующих детей единовременные выплаты на общую сумму, превышающую 21 млн рублей.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на региональный Минтруд.

«В 2020 году в республике: двойняшки — 325, тройни — две, пятый и каждый последующий ребёнок — 1293 семьи, десятый и последующий ребёнок — семь семей», — отметили в ведомстве.

Так, единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей предусмотрены для семей, в которых рождается пятый и каждый последующий ребёнок. При появлении на свет десятого и каждого последующего ребёнка семьи получают по 300 тыс. рублей.

Если родились одновременно двое детей, то семья получает 20 тыс. рублей, если трое — 100 тыс.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее напомнили о мерах поддержки семей с детьми.