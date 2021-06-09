В Петербурге наградили участников ликвидации пожара на Невской мануфактуре

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В Санкт-Петербурге наградили участников ликвидации пожара на Невской мануфактуре.
В Петербурге наградили участников ликвидации пожара на Невской мануфактуре
  • Reuters

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Шесть волонтёров-спасателей получили медали «За содружество во имя спасения».

Благодарственных писем удостоены члены таких движений, как Всероссийский студенческий корпус спасателей, Российский союз спасателей, «Лиза Алерт», «Экстремум», Общество добровольных лесных пожарных.

«Для вас это была сложная работа, сопряжённая с высоким риском и опасностью. За труд, за отвагу и смелость большое вам спасибо», — заявил вице-губернатор Александр Бельский.

Как сообщалось ранее, в результате пожара, произошедшего 12 апреля, пострадали три спасателя, один погиб

Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества принимавших участие в тушении сотрудников федеральной противопожарной службы.

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