Эксперт рассказал, как вернуть деньги за неудавшуюся поездку

Короткая ссылка
Юрист Европейской юридической службы Сергей Болотин рассказал, как вернуть деньги за неудавшуюся поездку.
Эксперт рассказал, как вернуть деньги за неудавшуюся поездку
  • Pixabay

Так, по словам Болотина, в случае с возвратом средств за поездки по России нужно изначально понять причины отмены путешествия.

Например, если это случилось по вине туроператора, то имеет смысл требовать ещё и компенсацию морального вреда, цитирует его Life.ru.

«О ней говорится в ст. 15 закона «О защите прав потребителей». Испорченный отдых или отпуск трактуются судами как причинение морального вреда», — добавил Болотин.

Ранее адвокат Геннадий Нефедовский в беседе с Nation News дал рекомендации по оформлению трудовых отношений в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить