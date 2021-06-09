Эксперт рассказал, как вернуть деньги за неудавшуюся поездку
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Так, по словам Болотина, в случае с возвратом средств за поездки по России нужно изначально понять причины отмены путешествия.
Например, если это случилось по вине туроператора, то имеет смысл требовать ещё и компенсацию морального вреда, цитирует его Life.ru.
«О ней говорится в ст. 15 закона «О защите прав потребителей». Испорченный отдых или отпуск трактуются судами как причинение морального вреда», — добавил Болотин.
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