Юрист рассказал о схеме обмана на рынке недвижимости

Руководитель практики юридической компании «Интерцессия» Григорий Скрипилёв рассказал об одной из схем обмана на рынке недвижимости.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что одна из основных подобных схем — с задатком, когда мошенники показывают объект, с которым на первый взгляд всё хорошо, подписывается предварительный договор купли-продажи и фиксируется отказ жертвы от возврата задатка.

Затем злоумышленники делают всё, чтобы жертва усомнилась в целесообразности сделки и отказалась от неё.

«Например, выясняется, что объект недвижимости нуждается в капитальном ремонте, по соседству проживают асоциальные элементы либо объект возведён на земле, целевое назначение которой не предусматривало строительства жилых строений», — пояснил Скрипилёв.

Ранее юрист Елена Павлович в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала, как избежать возможных мошенников среди застройщиков.