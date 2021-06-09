Юрист рассказал о схеме обмана на рынке недвижимости

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Руководитель практики юридической компании «Интерцессия» Григорий Скрипилёв рассказал об одной из схем обмана на рынке недвижимости.
Юрист рассказал о схеме обмана на рынке недвижимости
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что одна из основных подобных схем — с задатком, когда мошенники показывают объект, с которым на первый взгляд всё хорошо, подписывается предварительный договор купли-продажи и фиксируется отказ жертвы от возврата задатка.

Затем злоумышленники делают всё, чтобы жертва усомнилась в целесообразности сделки и отказалась от неё.

«Например, выясняется, что объект недвижимости нуждается в капитальном ремонте, по соседству проживают асоциальные элементы либо объект возведён на земле, целевое назначение которой не предусматривало строительства жилых строений», — пояснил Скрипилёв.

Ранее юрист Елена Павлович в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала, как избежать возможных мошенников среди застройщиков.

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