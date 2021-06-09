В Кировской области развернули дополнительные койки для пациентов с COVID-19

В Минздраве Кировской области заявили, что в связи с увеличением числа доставленных в инфекционную больницу было принято решение развернуть дополнительные койки для пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает progorod43.

В свою очередь, оперштаб Кировской области сообщил об увеличении числа заболевших в регионе. По состоянию на 9 июня было выявлено 72 новых случая коронавируса.

Днём ранее за сутки было выявлено 68 человек, 1 июня — 51.

В настоящее время в больницах проходят лечение 1297 человек, из них 60 находятся в реанимации, восемь подключены к искусственной вентиляции лёгких. Амбулаторно лечатся 2086 пациентов.

За сутки выписали 419 выздоровевших.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области прививку от коронавируса сделали более миллиона человек.