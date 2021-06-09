В Кировской области развернули дополнительные койки для пациентов с COVID-19

Короткая ссылка
В Минздраве Кировской области заявили, что в связи с увеличением числа доставленных в инфекционную больницу было принято решение развернуть дополнительные койки для пациентов с коронавирусом.
В Кировской области развернули дополнительные койки для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43.

В свою очередь, оперштаб Кировской области сообщил об увеличении числа заболевших в регионе. По состоянию на 9 июня было выявлено 72 новых случая коронавируса.

Днём ранее за сутки было выявлено 68 человек, 1 июня — 51.

В настоящее время в больницах проходят лечение 1297 человек, из них 60 находятся в реанимации, восемь подключены к искусственной вентиляции лёгких. Амбулаторно лечатся 2086 пациентов.

За сутки выписали 419 выздоровевших.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области прививку от коронавируса сделали более миллиона человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить