В Кировской области развернули дополнительные койки для пациентов с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43.
В свою очередь, оперштаб Кировской области сообщил об увеличении числа заболевших в регионе. По состоянию на 9 июня было выявлено 72 новых случая коронавируса.
Днём ранее за сутки было выявлено 68 человек, 1 июня — 51.
В настоящее время в больницах проходят лечение 1297 человек, из них 60 находятся в реанимации, восемь подключены к искусственной вентиляции лёгких. Амбулаторно лечатся 2086 пациентов.
За сутки выписали 419 выздоровевших.
Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области прививку от коронавируса сделали более миллиона человек.