В Бурятии рассказали о состоянии пострадавших на месторождении

Один из пострадавших во время проведения взрывных работ на Олонь-Шибирском месторождении Тугнуйского угольного разреза находится в тяжёлом состоянии, ещё трое — в лёгкой степени тяжести, рассказали в территориальном центре медицины катастроф.

«Состояние одного тяжёлое, сейчас проводится его обследование, его повезли сейчас на компьютерную томографию. Состояние троих — лёгкой степени тяжести», — приводит сообщение ТАСС.

В Республиканском агентстве ГО и ЧС Бурятии уточнили, что взрыв произошёл на территории Забайкальского края, однако пострадавших доставили в бурятскую больницу, так как она оказалась ближе.

Прокуратура Забайкалья организовала проверку по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали во время проведения взрывных работ на Олонь-Шибирском месторождении Тугнуйского угольного разреза, находящегося на границе Забайкальского края и Бурятии.