В Бурятии рассказали о состоянии пострадавших на месторождении
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«Состояние одного тяжёлое, сейчас проводится его обследование, его повезли сейчас на компьютерную томографию. Состояние троих — лёгкой степени тяжести», — приводит сообщение ТАСС.
В Республиканском агентстве ГО и ЧС Бурятии уточнили, что взрыв произошёл на территории Забайкальского края, однако пострадавших доставили в бурятскую больницу, так как она оказалась ближе.
Прокуратура Забайкалья организовала проверку по факту происшествия.
Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали во время проведения взрывных работ на Олонь-Шибирском месторождении Тугнуйского угольного разреза, находящегося на границе Забайкальского края и Бурятии.