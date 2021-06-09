В Бурятии рассказали о состоянии пострадавших на месторождении

Короткая ссылка
Один из пострадавших во время проведения взрывных работ на Олонь-Шибирском месторождении Тугнуйского угольного разреза находится в тяжёлом состоянии, ещё трое — в лёгкой степени тяжести, рассказали в территориальном центре медицины катастроф.
В Бурятии рассказали о состоянии пострадавших на месторождении
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Состояние одного тяжёлое, сейчас проводится его обследование, его повезли сейчас на компьютерную томографию. Состояние троих — лёгкой степени тяжести», — приводит сообщение ТАСС.

В Республиканском агентстве ГО и ЧС Бурятии уточнили, что взрыв произошёл на территории Забайкальского края, однако пострадавших доставили в бурятскую больницу, так как она оказалась ближе.

Прокуратура Забайкалья организовала проверку по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали во время проведения взрывных работ на Олонь-Шибирском месторождении Тугнуйского угольного разреза, находящегося на границе Забайкальского края и Бурятии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить