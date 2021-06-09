В Бурятии четверо пострадали во время взрывных работ на месторождении

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В Бурятии четыре человека пострадали во время проведения взрывных работ на месторождении Олонь-Шибирского месторождения Тугнуйского угольного разреза.
В Бурятии четверо пострадали во время взрывных работ на месторождении
  • РИА Новости

«Четыре человека пострадали при проведении взрывных работ на месторождении Олонь-Шибирского месторождения Тугнуйского угольного разреза, находящегося на границе Забайкальского края и Республики Бурятия», — приводит сообщение пресс-службы правительства Бурятии ТАСС.

Пострадавших отправят в Мухоршибирскую больницу для обследования и оказания необходимой медицинской помощи.

Ситуация находится на контроле главы Бурятии Алексея Цыденова.

В конце марта URA.RU передавало, что рабочий погиб при производстве работ на Яро-Яхинском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе.

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