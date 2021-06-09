Госдума приняла закон о предоставлении «ипотечных каникул» самозанятым

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон, в соответствии с которым самозанятые граждане смогут уменьшить или приостановить выплату платежей по ипотеке.

Об этом сообщается на официальном сайте ГД.

Согласно принятым поправкам, заёмщик сможет получить «ипотечные каникулы» на срок до полугода в связи со сложной жизненной ситуацией. Снижение среднего месячного дохода россияне могут доказать наличием справки о доходах и удержанных суммах налога, справкой о состоянии расчётов по налогу на профдоходы и другими.

«Принятые поправки разрешат самозанятым подтверждать снижение дохода другими документами. Это позволит защитить и поддержать наших граждан, что особенно важно в сложных экономических условиях, связанных с последствиями пандемии коронавируса», — отмечает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Также ранее сообщалось, что российские банки с 6 июля обязуются сообщать заёмщикам о причинах отказа в предоставлении им «кредитных каникул».