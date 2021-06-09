Шойгу объявил о начале программы модернизации военкоматов

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей объявил о запуске проекта по модернизации военных комиссариатов во всех регионах страны.
Шойгу объявил о начале программы модернизации военкоматов
  • РИА Новости

«Нам нужно приводить в порядок наши военкоматы... Предлагаю дать старт этому большому мероприятию — приведению в образцовый вид военкоматов, чтобы они были современными, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию», — приводит ТАСС слова Шойгу.

Он отметил, что «военкоматы в армии — это как гардероб в театре».

Ранее в сети появилось видео внезапной проверки одного из московских военкоматов министром обороны России Сергеем Шойгу. На кадрах видно, как министр обороны отчитал работников учреждения за отсутствие компьютеров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить