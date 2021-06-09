Шойгу объявил о начале программы модернизации военкоматов

Министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей объявил о запуске проекта по модернизации военных комиссариатов во всех регионах страны.

«Нам нужно приводить в порядок наши военкоматы... Предлагаю дать старт этому большому мероприятию — приведению в образцовый вид военкоматов, чтобы они были современными, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию», — приводит ТАСС слова Шойгу.

Он отметил, что «военкоматы в армии — это как гардероб в театре».

Ранее в сети появилось видео внезапной проверки одного из московских военкоматов министром обороны России Сергеем Шойгу. На кадрах видно, как министр обороны отчитал работников учреждения за отсутствие компьютеров.