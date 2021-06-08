Опубликовано видео внезапной проверки военкомата Сергеем Шойгу
- © РИА Новости / Илья Питалев
На кадрах, опубликованных на платформе «Яндекс.Дзен», глава Минобороны идёт по коридорам учреждения.
В частности, он отчитывает работников за отсутствие необходимого оборудования.
По словам Шойгу, он приезжает туда третий раз.
«У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта... вы что как партизаны-то письма закладываете?» — говорит он.
В 2019 году, как писало РИА Новости, Шойгу на закрытой части селекторного совещания поручил детально разобраться по всем случаям бездушия и формализма военкоматов при работе с людьми.