Опубликовано видео внезапной проверки военкомата Сергеем Шойгу

В сети появилось видео внезапной проверки одного из московских военкоматов министром обороны России Сергеем Шойгу.

На кадрах, опубликованных на платформе «Яндекс.Дзен», глава Минобороны идёт по коридорам учреждения.

В частности, он отчитывает работников за отсутствие необходимого оборудования.

По словам Шойгу, он приезжает туда третий раз.

«У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта... вы что как партизаны-то письма закладываете?» — говорит он.

В 2019 году, как писало РИА Новости, Шойгу на закрытой части селекторного совещания поручил детально разобраться по всем случаям бездушия и формализма военкоматов при работе с людьми.