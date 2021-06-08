Опубликовано видео внезапной проверки военкомата Сергеем Шойгу

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В сети появилось видео внезапной проверки одного из московских военкоматов министром обороны России Сергеем Шойгу.
Опубликовано видео внезапной проверки военкомата Сергеем Шойгу
  • © РИА Новости / Илья Питалев

На кадрах, опубликованных на платформе «Яндекс.Дзен», глава Минобороны идёт по коридорам учреждения.

В частности, он отчитывает работников за отсутствие необходимого оборудования.

По словам Шойгу, он приезжает туда третий раз.

«У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта... вы что как партизаны-то письма закладываете?» — говорит он.

В 2019 году, как писало РИА Новости, Шойгу на закрытой части селекторного совещания поручил детально разобраться по всем случаям бездушия и формализма военкоматов при работе с людьми.

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