Эксперт рассказал о причинах поломок ноутбуков на удалёнке

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IТ-эксперт и директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин рассказал, какие факторы «убивают» ноутбук на удалёнке.
Эксперт рассказал о причинах поломок ноутбуков на удалёнке
  • Pixabay

Об этом он сообщил в эфире радиостанции Sputnik.

«К сожалению, мобильность работы во время пандемии коронавирусной инфекции многих приучила брать ноутбук с собой везде, пляж не исключение. Это очень плохая практика. Грязь и песок легко могут попасть в крупные вентиляционные отверстия ноутбука. В таком случае вам придётся разбирать корпус, чтобы всё прочистить. Если вовремя этого не сделать, то грязь и песок могут привести к перегреву устройства на прямых солнечных лучах. Это, в свою очередь, может привести к дорогостоящему ремонту с заменой компонентов», — объяснил Рябинин.

Для очистки устройства специалист посоветовал приобрести специальный баллон со сжатым воздухом.

Ранее менеджер по тестированию Selectel Владимир Туров в беседе с «Газетой.Ru» дал советы по самостоятельной сборке компьютера.

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