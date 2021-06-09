Эксперт рассказал о причинах поломок ноутбуков на удалёнке

IТ-эксперт и директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин рассказал, какие факторы «убивают» ноутбук на удалёнке.

Об этом он сообщил в эфире радиостанции Sputnik.

«К сожалению, мобильность работы во время пандемии коронавирусной инфекции многих приучила брать ноутбук с собой везде, пляж не исключение. Это очень плохая практика. Грязь и песок легко могут попасть в крупные вентиляционные отверстия ноутбука. В таком случае вам придётся разбирать корпус, чтобы всё прочистить. Если вовремя этого не сделать, то грязь и песок могут привести к перегреву устройства на прямых солнечных лучах. Это, в свою очередь, может привести к дорогостоящему ремонту с заменой компонентов», — объяснил Рябинин.

Для очистки устройства специалист посоветовал приобрести специальный баллон со сжатым воздухом.

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