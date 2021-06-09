Онищенко выразил соболезнования близким погибших при пожаре в Рязани
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- РИА Новости
«Ещё раз мои глубокие соболезнования семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим. Огромное уважение моим коллегам-медикам, которые ценой собственного здоровья спасали больных», — заявил он в беседе с ФАН.
По его словам, действия медиков в такой непростой ситуации и есть истинное служение избранной профессии.
Так Онищенко поблагодарил коллег за проявленный героизм.
Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела о пожаре в рязанской больнице.