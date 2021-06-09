Онищенко выразил соболезнования близким погибших при пожаре в Рязани

Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко выразил соболезнования близким погибших при пожаре в рязанской клинической больнице имени Н.А. Семашко.

«Ещё раз мои глубокие соболезнования семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим. Огромное уважение моим коллегам-медикам, которые ценой собственного здоровья спасали больных», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, действия медиков в такой непростой ситуации и есть истинное служение избранной профессии.

Так Онищенко поблагодарил коллег за проявленный героизм.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела о пожаре в рязанской больнице.